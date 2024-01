Una vidente lanzó una fuerte advertencia a la nueva novia de Fede Bal

“Depende mucho de Fede la relación porque él tiene que tomar una decisión y yo creo que Flor es la mujer indicada, tiene que respetarla y poner toda su energía en ella porque no todo en la vida hay que hacerlo en exceso, el sexo de manera desmedida”, empezó diciendo la vidente.

Qué dijo una vidente sobre el nuevo romance de Fede Bal

En ese sentido, Aristida profundizó su advertencia: “Dicen que Fede da demasiado amor, él tiene mucho amor para dar y una energía súper fuerte, lo que pasa que esta chica no tiene que ser celosa, si se siente insegura con él pierde todo, pero si deposita confianza, amor y también hay ciertos diálogos y lo acompaña, todo esto va a tener un futuro impresionante”.

“Puede ser que Fede le haya propuesto a ella abrir la pareja pero ella no quiere saber nada con eso, ella le tiene que poner límites a él y tiene que hacerlo dudar un poco, vas a ver que si ella es así con él lo va a hacer cambiar, él rápidamente se aburre y no le gusta la rutina”, agregó Genes.

Aristida agregó que "cuando hay algo que te aburre y lo cambias no puede seguir para adelante ninguna pareja, así que le digo a Flor que no esté muy encima de él”, dijo al respecto Aristida.

Y concluyó: “La relación de Flor con Carmen la veo bien, Carmen es dulce y exigente, perceptiva y ella estoy segura que va a decir que no se mete y que hagan lo suyo, es una madre muy abierta que me encanta y no creo que le traiga problemas a su hijo".