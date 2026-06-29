"Muerte en loop": Guille Aquino criticó a los medios por cómo mostraron el accidente de Ernestina Pais

En la charla resurgió el caso de la joven de Brasil que murió porque fue arrojada al vacío sin la soga del arnés de bungee jumping, y cuyo video se volvió viral como una gracia, un episodio sin mayor importancia que fue anécdota y no tragedia.

"Entiendo igual que en las redes no lo podés controlar, y que si el video está y una cuenta lo sube... Pero en el canal de televisión, que estés hablando y que tengas un cuadradito ahí (en la pantalla) donde el tren pasa y pasa, y pasa, y pasa... A mí no me gustaría", señaló Aquino.

Mientras tanto, la justicia bonaerense intenta esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de Ernestina Pais, de 54 años, quien quedó atravesada con su auto en una vía del tren Mitre, ramal Tren de la Costa.