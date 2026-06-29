"Muerte en loop": Guille Aquino criticó a los medios por cómo mostraron el accidente de Ernestina Pais
El conductor de Vorterix aseguró que "bien no está" que durante todo el fin de semana se hayan difundido imágenes del accidente que le costó la vida a Pais.
Con su estilo descontracturado y la mayor parte del significado de su mensaje escondido en las inflexiones de su voz, Guille Aquino expresó este lunes su indignación por la manera en que los medios de comunicación mostraron imágenes del accidente en el que murió Ernestina Pais.
"No sé si ver la muerte de alguien en loop es como... todo el fin de semana ver como se muere una persona, en loop... Bien no está, seguro", sentenció Aquino en su programa por el streaming de Vorterix.
Con sus acólitos haciéndole el coro y a sabiendas de que todos los canales de televisión reportaron el hecho entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, Guille Aquino reconoció que "pasarlo una vez" es esperable, casi inevitable, "pero que lo tengas de fondo" es un exceso.
"Murió Ernestina Pais, nos estamos refiriendo a eso. Que (fue) una muerte súper trágica. Una más en la racha que venimos teniendo, de gente muy querida que muere de una manera espantosa", resumió el conductor.
En la charla resurgió el caso de la joven de Brasil que murió porque fue arrojada al vacío sin la soga del arnés de bungee jumping, y cuyo video se volvió viral como una gracia, un episodio sin mayor importancia que fue anécdota y no tragedia.
"Entiendo igual que en las redes no lo podés controlar, y que si el video está y una cuenta lo sube... Pero en el canal de televisión, que estés hablando y que tengas un cuadradito ahí (en la pantalla) donde el tren pasa y pasa, y pasa, y pasa... A mí no me gustaría", señaló Aquino.
Mientras tanto, la justicia bonaerense intenta esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de Ernestina Pais, de 54 años, quien quedó atravesada con su auto en una vía del tren Mitre, ramal Tren de la Costa.
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