Revelan la última charla de Ernestina Pais antes del accidente: "Todavía estoy en shock"
La conductora murió tras un accidente que generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y poco a poco se conocen más detalles.
La inesperada muerte de Ernestina Pais continúa generando una enorme conmoción en el mundo del espectáculo. Mientras familiares, amigos y colegas intentan procesar la pérdida de la conductora, comenzaron a conocerse detalles de sus últimas horas y de cómo atravesaba sus días antes del accidente.
En medio del dolor, Valentina Salezzi fue una de las personas que decidió hablar públicamente sobre el vínculo que mantenía con Ernestina y reveló que había tenido contacto con ella poco antes del trágico hecho. Su testimonio generó impacto por la cercanía temporal de esa última conversación.
Además de recordar la relación profesional que las unió, Salezzi destacó la amistad que habían construido con el paso del tiempo y contó que la conductora estaba enfocada en nuevos proyectos y planes personales.
La conversación que mantuvieron antes de la tragedia
“Todavía estoy en shock, es la realidad. Estaba organizando un viaje con Benicio para irse a Europa. Yo la estaba ayudando a organizarlo”, contó Valentina Salezzi durante su participación en el programa de Moria Casán, al revelar que había hablado con Ernestina apenas 25 minutos antes del accidente.
La periodista también se refirió al estrecho vínculo que tenía con la conductora y recordó los momentos compartidos a lo largo de los últimos años. “Tuve la suerte y la fortuna de haber trabajado con Ernestina, de haber compartido una temporada, de ser codo a codo y, después, vivir muy cerca y tener una amistad”, expresó con emoción.
Horas antes del accidente, Ernestina había compartido en sus redes sociales un mensaje cargado de entusiasmo por el presente laboral que atravesaba junto al elenco de El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari.
“Se agregan destinos. Gracias vida”, escribió en Instagram al celebrar la incorporación de nuevas fechas a la gira nacional de la producción que también integraban Romina Gaetani, Juan Palomino, Diego Ramos y Rocío Igarzábal.
Ese último mensaje público reflejaba la ilusión de Ernestina por los proyectos que tenía por delante y quedó como una de las últimas postales de una etapa en la que se mostraba entusiasmada con nuevos desafíos.
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