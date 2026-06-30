Revelan la última charla de Ernestina Pais antes del accidente: "Todavía estoy en shock"

Horas antes del accidente, Ernestina había compartido en sus redes sociales un mensaje cargado de entusiasmo por el presente laboral que atravesaba junto al elenco de El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari.

“Se agregan destinos. Gracias vida”, escribió en Instagram al celebrar la incorporación de nuevas fechas a la gira nacional de la producción que también integraban Romina Gaetani, Juan Palomino, Diego Ramos y Rocío Igarzábal.

Ese último mensaje público reflejaba la ilusión de Ernestina por los proyectos que tenía por delante y quedó como una de las últimas postales de una etapa en la que se mostraba entusiasmada con nuevos desafíos.