La emotiva carta que Gonzalito leyó al aire dedicada a Ernestina Pais: "Noticias que hablan de tu vida"

Pais, recordó Rodríguez, "entraba y desordenaba todo, las conversaciones, las ideas, las energías, te metía en un lindo quilombo de esos que te obligan a salir de la comodidad".

"Entonces entendés que hay personas que no dejan silencio cuando se van, dejan movimiento y más ella, con ese vocerrón, ¿no? Silencios que te obligan a revisar tu propia vida, a llamar a quien hace mucho que no llamás, a abrazar un poquito más fuerte, a postergar un poco menos, porque la muerte, aunque nos cueste decir la palabra, tiene esa puta costumbre de recordarnos que el tiempo no avisa", reflexionó.

"También pienso en lo fácil que nos resulta opinar sobre la vida de los demás. Juzgamos decisiones, juzgamos silencios, juzgamos maneras de vivir, como si alguna vez pudiéramos conocer las batallas que peleamos cuando estamos puertas adentro de casa, ¿no?", deslizó en referencia a las críticas que la actriz y conductora recibió.

Pero las palabras finales fueron de gratitud hacia su amiga, por "haber pasado con tanta intensidad, por dejarnos ese desorden hermoso que provocan las personas que viven de verdad".

"Hasta siempre", cerró.