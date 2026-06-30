La emotiva carta que Gonzalito leyó al aire dedicada a Ernestina Pais: "Noticias que hablan de tu vida"
Al igual que lo hizo Mario Pergolini en su programa actual de televisión, Gonzalito Rodríguez recordó su tiempo con Ernestina Pais al frente de "CQC".
Gonzalito Rodríguez despidió el lunes de esta semana a Ernestina Pais, su amiga, colega y compañera de dupla en la conducción de "CQC", y le agradeció "por dejarnos ese desorden hermoso que provocan las personas que viven de verdad".
"Hay noticias que de golpe dejan de ser noticias porque ya no hablan de alguien, hablan de tu vida. Hablan de los pasillos que compartiste, de las charlas, de las risas, de las discusiones, de esos días que en ese momento parecían comunes y que de golpe entendés que eran irrepetibles", expresó el periodista en "Tardes Bestiales", por Rock&Pop.
Ernestina Pais y Gonzalito Rodríguez sucedieron en 2009 al triunvirato original de "CQC", formado por Mario Pergolini, Eduardo de la Puente y Juan Di Natale, y durante dos años intentaron dejar su impronta de negro y con anteojos oscuros en el set de televisión.
De esos días quedó una amistad entre ambos comunicadores, que Rodríguez resaltó el lunes de esta semana, días después de la muerte de Ernestina Pais.
Pais, recordó Rodríguez, "entraba y desordenaba todo, las conversaciones, las ideas, las energías, te metía en un lindo quilombo de esos que te obligan a salir de la comodidad".
"Entonces entendés que hay personas que no dejan silencio cuando se van, dejan movimiento y más ella, con ese vocerrón, ¿no? Silencios que te obligan a revisar tu propia vida, a llamar a quien hace mucho que no llamás, a abrazar un poquito más fuerte, a postergar un poco menos, porque la muerte, aunque nos cueste decir la palabra, tiene esa puta costumbre de recordarnos que el tiempo no avisa", reflexionó.
"También pienso en lo fácil que nos resulta opinar sobre la vida de los demás. Juzgamos decisiones, juzgamos silencios, juzgamos maneras de vivir, como si alguna vez pudiéramos conocer las batallas que peleamos cuando estamos puertas adentro de casa, ¿no?", deslizó en referencia a las críticas que la actriz y conductora recibió.
Pero las palabras finales fueron de gratitud hacia su amiga, por "haber pasado con tanta intensidad, por dejarnos ese desorden hermoso que provocan las personas que viven de verdad".
"Hasta siempre", cerró.
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