Revelan que Felipe Pettinato la estaba pasando mal

felipe petinato

“Aparentemente esta situación habría provocado que Felipe se junte con personas que no serían las mejores influencias, él la estaba pasando mal”, aseguró.

Y agregó: “Pero acá el dato no es sólo esto de su separación con la mamá de su hija sino que me dicen que a Felipe lo habría angustiado muchísimo la noticia del nuevo noviazgo de su ex que te confirme en este programa este verano”, dijo al respecto.

“Esto fue una bomba para él y no se la esperaba, yo no sé si él sigue enamorado de Sofía pero no cuentan que no tomo bien lo de la nueva pareja de ella que se llama Tomas Molina”, concluyó.