La excéntrica participación de La Mona Jiménez en "Un poco de ruido"
Carlos La Mona Jiménez vio limitada su agenda de shows para cuidar su estado físico, pero online y con un micrófono delante causó sensación en todas partes.
Apenas días después de ofrecer un multitudinario show en Córdoba -uno de los pocos en el año, para cuidar su estado físico- Carlos La Mona Jiménez reapareció esta semana en un programa de streaming y sus andanzas lo convirtieron en tendencia este jueves en las redes sociales.
La Mona Jiménez fue el invitado de lujo del programa "Un poco de ruido", que se puede ver vía YouTube, donde le pasó el trapo a sus anfitriones con su energía en una zapada única.
Cómo se armó el desembarco de La Mona Jiménez en "Un poco de ruido"
En calidad de leyenda de la música popular a nivel nacional, el cantante presentó en abril de este año la primera edición del Festival Nacional del Cuarteto y en ese evento se cruzó con los conductores del programa de streaming.
Aunque "Un poco de ruido" suele estar abocado a la cumbia, el Mandamas le prometió a los condutores, Damo, Pinky y DJ Pipo, que los visitaría en algún momento del año., según informó el sitio La Voz del Interior.
Ese momento fue el miércoles de esta semana, apenas cuatro días después del show que ofreció en el estadio Sargento Cabral de la Ciudad de Córdoba, que marcó su regreso definitivo tras una lesión que lo obligó a reprogramar la fecha original.
La Mona Jiménez perdió un juicio contra su hija no reconocida
Hace dos meses La Mona Jiménez perdió un juicio contra Natalia Jiménez Rufino, una mujer que durante años luchó por ser reconocida legalmente como su hija. Ahora, el artista deberá pagar una suma cercana a los $ 92.213.040 en concepto de daño moral y patrimonial.
Según el fallo judicial leído en el programa "A la tarde", la sentencia indica que el músico “se negó sistemáticamente a conocerla a pesar de que sabía del embarazo de su madre”.
Como resultado, la Justicia determinó una indemnización de $40.314.000 por daño moral y $51.899.040 por pérdida de chance pasada.
Aunque el fallo aún no está firme, por lo que el artista tiene la posibilidad de apelar, los abogados de Natalia consideraron poco probable que se revierta la decisión.
