La excéntrica participación de La Mona Jiménez en "Un poco de ruido"

La Mona Jiménez perdió un juicio contra su hija no reconocida

Hace dos meses La Mona Jiménez perdió un juicio contra Natalia Jiménez Rufino, una mujer que durante años luchó por ser reconocida legalmente como su hija. Ahora, el artista deberá pagar una suma cercana a los $ 92.213.040 en concepto de daño moral y patrimonial.

Según el fallo judicial leído en el programa "A la tarde", la sentencia indica que el músico “se negó sistemáticamente a conocerla a pesar de que sabía del embarazo de su madre”.

Como resultado, la Justicia determinó una indemnización de $40.314.000 por daño moral y $51.899.040 por pérdida de chance pasada.

Aunque el fallo aún no está firme, por lo que el artista tiene la posibilidad de apelar, los abogados de Natalia consideraron poco probable que se revierta la decisión.