Ke Personajes estrenó la segunda parte de su EP "Preludios"
La banda volvió a recordar su increíble show en Buenos Aires, donde homenajearon su carrera con un repaso único y emotivo.
Ke Personajes estrena la segunda parte de su nuevo EP “Preludios”, un recorrido memorable en el que conmemoran su gran carrera con versiones inéditas desde el Movistar Arena. Se suman a este lanzamiento: “Tiene espinas el rosal” junto a Valeska, del grupo Anaconda y el emotivo cover de Evanescence “My Immortal”.
Recientemente, la banda presentó “Mujer amante”, “Sé que te amo”, “Que lloro” y “Hotel California” como las primeras cuatro canciones que conforman este material en el que inmortalizan dos noches históricas para ellos y sus fanáticos.
“Preludios” fue y es más que un show, es un homenaje a la historia de Ke Personajes. Así, todo estuvo perfectamente pensado y ejecutado para que el recuerdo siguiera latente, como por ejemplo la aparición en el medio del escenario con la estética y los instrumentos que usaron en un inicio, cuando esos cuatro músicos decidieron reversionar canciones míticas y clásicas de otros géneros, sin imaginar que los esperaba una evolución inmensa personal y profesional con giras por Latinoamérica y Europa junto a un reconocimiento imborrable.
Ke Personajes se encuentra en un presente consagratorio. Actualmente están recorriendo los escenarios de nuestro país, Chile y próximamente España, donde continúan enlazando la emoción, alegría y el carisma que los caracteriza en cada una de sus presentaciones.
La banda liderada por Emanuel Noir, confirmó que llegará con su brillante show “Preludios” a Mendoza, en el Arena Maipú el 11 de Octubre y en la ciudad de Córdoba en el Quality Arena el 15 de noviembre. Las entradas para ambas fechas se encuentran disponibles en Ticketek.
Luego será el turno de contagiar su alegría en Rosario el 25 de Octubre en el Bioceres Arena y las entradas ya se pueden adquirir a través de EntradaPlay.
En este camino profesional con casi diez años de carrera, con esta parte del tour, llegaron numerosos puntos de Argentina, entre ellos a Mendoza en la histórica Fiesta de la Vendimia, así como también a Perú, Ecuador, Uruguay, México y Chile.
