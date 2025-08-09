La extensa lista de artistas y bandas que llegarán a la Argentina en 2025

Noviembre estará marcado por los shows de Dua Lipa en River el 7 y 8, y por el regreso de Oasis al mismo estadio los días 15 y 16. Ese mismo 15, Billy Idol actuará en el Movistar Arena, recordando su última visita junto a Green Day en 2022.

La gran clausura del año será en diciembre, cuando Shakira pise el estadio de Vélez el 8 y 9 para cerrar la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres ya no lloran. Un cierre a pura música para un 2025 que quedará marcado por el regreso de leyendas y la visita de los grandes nombres del presente.