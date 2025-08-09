La extensa lista de artistas y bandas que llegarán a la Argentina en 2025
Oasis, Green Day y Dua Lipa encabezan la lista de recitales, mientras que Shakira cerrará su gira en Vélez.
Oasis, Green Day y Dua Lipa son los nombres que más entusiasmo generan para la recta final del año, mientras que Shakira pondrá el broche de oro a su gira en el estadio de Vélez. El calendario musical del país tendrá una seguidilla de shows internacionales de primer nivel, con figuras que marcaron la historia y otras que hoy dominan el panorama global.
El regreso de Oasis, uno de los sucesos más esperados por el público argentino, se concretará el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental. Será la primera vez que los hermanos Gallagher compartan escenario desde la abrupta separación de 2009. En ese mismo lugar, pero el 7 y 8 de septiembre, Dua Lipa volverá a desplegar su magnetismo pop en lo que será su tercera visita al país. Green Day también será protagonista: el 3 de septiembre tocará en el estadio de Huracán para presentar Saviors, su más reciente trabajo de estudio.
La temporada de recitales comenzará en agosto con el esperado regreso de Kylie Minogue, quien se presentará el día 7 en el Movistar Arena como parte de su Tension Tour, a 17 años de su última visita. El 29, la banda británica Supergrass debutará en Argentina en C Art Media, celebrando los 30 años de su disco debut Should I Coco.
Septiembre continuará con una fuerte presencia pop: Katy Perry se presentará el 9 y 10 en el Movistar Arena con 143, su nuevo álbum. El 11, Lionel Richie repasará cinco décadas de trayectoria con “Say hello to the hits” en el mismo escenario. Al día siguiente, Iggy Pop regresará por sexta vez al país, también en el Movistar Arena.
En octubre, el día 4, The Magic Numbers festejará 20 años de carrera en Vorterix. El 11, el Parque de la Ciudad será sede de una nueva edición del festival Creamfields. La potencia de Guns N’ Roses volverá a sentirse el 17 y 18 en Huracán, con el esperado regreso de Slash y Axl Rose. Sir Rod Stewart ofrecerá tres funciones —el 22, 23 y 24— en el Movistar Arena, con su gira “One Last Time”, considerada una de las más destacadas del año pasado. Imagine Dragons desembarcará el 23 en el Hipódromo de San Isidro con el Loom World Tour. El mes cerrará con la presentación de Linkin Park el 31 en el Parque de la Ciudad, ya con Emily Armstrong como nueva vocalista.
Noviembre estará marcado por los shows de Dua Lipa en River el 7 y 8, y por el regreso de Oasis al mismo estadio los días 15 y 16. Ese mismo 15, Billy Idol actuará en el Movistar Arena, recordando su última visita junto a Green Day en 2022.
La gran clausura del año será en diciembre, cuando Shakira pise el estadio de Vélez el 8 y 9 para cerrar la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres ya no lloran. Un cierre a pura música para un 2025 que quedará marcado por el regreso de leyendas y la visita de los grandes nombres del presente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario