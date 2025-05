Fernanda Iglesias reveló que su última relación terminó por diferencias ideológicas

Entre esas “cosas” que resultaron insalvables, Iglesias reconoció con humor que hubo una tensión latente relacionada con sus posturas políticas. Cuando Pampito le preguntó si habían discutido por ese motivo, la periodista respondió entre risas: “Puede ser… Yo quería gorilear y no podía”. La respuesta, aunque en tono irónico, dejó claro que el contraste ideológico fue un punto de fricción.

Además, Fernanda reconoció que algunas actitudes de su ex no le cerraban, aunque él facilitó el final del vínculo. “Me la hizo bastante fácil porque había cosas que no me gustaban y no sabía bien cómo decírselas. Le comenté una de esas cosas y él no se opuso”, explicó.

Más allá de la separación, Iglesias valoró positivamente la experiencia: “Fue lindo mientras duró. Él es un buen tipo, siempre fue re bueno conmigo, no fue una relación tóxica. Pero ya está, llegó hasta ahí”.

En cuanto a sus nuevas expectativas amorosas, fue muy clara al enumerar sus requisitos: “Que yo pueda gorilear tranquila. Un poco de plata, sí. Me gusta la gente de los medios: periodistas, productores, locutores puede ser. Actores, no. Que tenga como mucho 52 años, mínimo 48. Que tenga hijos y viva en CABA”.

Con la frescura que la caracteriza, la periodista también reveló que ya está nuevamente en una aplicación de citas, abierta a nuevas experiencias. Al parecer, su búsqueda sentimental no se detiene, pero esta vez con criterios más definidos y la certeza de lo que no quiere repetir.