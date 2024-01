Escándalo con Fernanda Vives y Tamara Bella en una obra de teatro

Sin embargo, el conductor después amplió su información: “A mi me contaron que Tamara Bella abandonó el espectáculo que iba a encabezar después de que la marquesina esté hecha y pagada con todo lo que implica hoy cada gasto, además esta obra es una cooperativa y no hay un productor detrás que financia el proyecto. Fernanda se sacó cuando se enteró de esto y encaró directamente a Tamara”.

VIDEO Qué pasó entre Fernanda Vives y Tamara Bella

tamara bella fernanda vives

“Las palabras que a mí me dijeron que le habría dicho Fernanda a Tamara fueron. ´Nos estás dejando en banda con la obra, te estás cagando en el trabajo que hicimos y en el dinero que pusimos, es una falta de código y profesionalismo total la que tuviste´, esas fueron las palabras letales que utilizó Fernanda con total indignación”, sumó Etchegoyen a los detalles de esta discusión.

Por otro lado, el periodista destacó: “Lo que dijo Tamara es que ella se bajaba porque no podía dejar solas a sus hijas y que no habia conseguido niñera, las niñeras que podían le cobraban muy caro y no le daban los números. Lo que Fernanda y el resto del elenco le dijeron fue ´¿cómo puede ser que estamos hace tiempo haciendo esta obra y no te diste cuenta de esto antes?´”.

“Ante este panorama que te estoy contando, Fernanda y todo el grupo de trabajo empezaron a buscar un reemplazo de Tamara que de un momento a otro decidió irse del espectáculo y decidieron sumar a Betina Capetillo, emblemática figura teatral que vuelve después de mucho tiempo a las tablas”, cerró Juan Etchegoyen.