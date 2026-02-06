Netflix: la película basada en hechos reales que habla sobre la trata de personas

Con una duración de 1 hora y 54 minutos, el film no suaviza la problemática y apuesta a un enfoque directo, honesto y profundamente conmovedor.

Reparto de La ciudad de los sueños

El elenco de La ciudad de los sueños reúne a reconocidos actores y jóvenes talentos que aportan fuerza y verosimilitud a la historia. Entre los protagonistas se destacan:

Ari Lopez

Jason Patric

Diego Calva Hernández

Renata Vaca

Alfredo Castro

Adina Eady

Andrés Delgado

Además, la película cuenta con un dato destacado: la actriz y defensora de los Derechos Humanos Yalitza Aparicio y el músico Luis Fonsi participan como productores ejecutivos, reforzando el compromiso social del proyecto y su alcance internacional.

La dirección estuvo a cargo de Mohit Ramchandani, quien apostó por una narrativa sensible pero contundente, enfocada en poner el foco en las víctimas y no en el espectáculo.

Tráiler de La ciudad de los sueños