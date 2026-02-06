Taylor Swift anunció el videoclip de "Opalite", una metáfora de su estado emocional

Taylor Swift

Así es el videoclip de Opalite

Opalite, dirigido y escrito por Taylor Swift, es un viaje a los años 90 y una reflexión sobre la soledad, las relaciones, la amistad y el amor.

Todo funciona como una metáfora: si el hombre hace la opalita, las personas tienen que crear su propia felicidad. Por eso, la artista concibe este mineral como un producto que garantiza la felicidad y la compañía de otra persona; un producto capaz de convertir los problemas en un paraíso.

Embed

A lo largo del vídeo, Taylor Swift aparece haciendo jugando en el parque con una piedra, la cual lleva una pulsera con la palabra "Friends4ever". Es su mejor amiga, con la que bebe cócteles y hace ejercicio en el salón. En la segunda parte, aperece el actor Domhnall Gleeson con su mejor amigo: un cactus, con el que sale a cenar y juega al billar.

En un momento, Taylor y Domhnall utilizan el producto y se intercambian los puestos: ahora, ella es el cactus y él es la piedra. Juntos se sacan fotos, se dan la mano y compiten en un concurso de baile donde reciben 0 puntos, esto podría ser una respuesta a las críticas que recibe por sus coreografías.

Taylor Swift

¿Qué significa Opalite?

El título Opalite hace referencia a una gema sintética similar al ópalo conocida por su brillo iridiscente y sus tonalidades suaves. Aunque no es una piedra natural, su nombre y apariencia evocan una sensación de luz y claridad, y en la canción se utiliza como una metáfora para describir un estado emocional positivo tras superar etapas difíciles. El concepto combina la idea de construir felicidad propia con una imagen visual de un cielo lleno de luz, contrastando con momentos más oscuros del pasado.

Taylor Swift

Además, esta elección no es casual: la canción parece tener un vínculo personal con la vida de Swift, utilizando imágenes que reflejan crecimiento, perdón y la capacidad de encontrar alegría después de experiencias dolorosas.