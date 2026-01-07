Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras: cuándo, dónde y cómo fue el primer contacto
El mandatario estadounidense mantuvo una conversación telefónica con su par colombiano y acordaron reunirse para dialogar cara a cara.
Luego de que Donald Trump asegurara que Gustavo Petro tenía que "cuidarse el trasero" tras capturar a Nicolás Maduro, ahora el mandatario estadounidense informó en sus redes sociales que mantuvo una conversación telefónica con su par colombiano y que se reunirán pronto para dialogar cara a cara.
En este sentido, "Minuto Uno" (C5N) dio a conocer el mensaje del republicano: "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", comenzó Trump.
Y añadió: "Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.", manifestó.
De este modo, dejó en claro que habrá reunión pronto, aunque no se sabe con exactitud en qué fecha. ¿Viajará Petro a Estados Unidos?
Marcharon en Bogotá para rechazar las amenazas de Trump a la soberanía de Colombia
Este miércoles se realizó en varias ciudades de Colombia la "Marcha blanca", que fue convocada por el presidente Gustavo Petro en rechazo a las amenazas deslizadas por Donald Trump en un acto de arrojo post operación militar en Venezuela.
Un gran número de manifestantes se reunió a partir de las 16 (hora de Colombia) en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, sobre la cual está la residencia oficial del Presidente. También se replicaron las marchas en localidades como Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.
"Esperando para defender a nuestro país, porque la soberanía colombiana se respeta y estamos dispuestos, como miembros que estuvimos en la fuerza, a empuñar las armas", expresó un manifestante a la cámara de C5N, y agregó: "Es una invasión, han violado los derechos internacionales y ese Trump está loco, es un nazi".
