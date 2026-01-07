Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras: cuándo, dónde y cómo fue el primer contacto

Marcharon en Bogotá para rechazar las amenazas de Trump a la soberanía de Colombia

Este miércoles se realizó en varias ciudades de Colombia la "Marcha blanca", que fue convocada por el presidente Gustavo Petro en rechazo a las amenazas deslizadas por Donald Trump en un acto de arrojo post operación militar en Venezuela.

Un gran número de manifestantes se reunió a partir de las 16 (hora de Colombia) en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, sobre la cual está la residencia oficial del Presidente. También se replicaron las marchas en localidades como Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

"Esperando para defender a nuestro país, porque la soberanía colombiana se respeta y estamos dispuestos, como miembros que estuvimos en la fuerza, a empuñar las armas", expresó un manifestante a la cámara de C5N, y agregó: "Es una invasión, han violado los derechos internacionales y ese Trump está loco, es un nazi".

marcha colombia