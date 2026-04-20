Festejo "xeneize" en vivo: Paren la Mano celebró el triunfo de Boca ante River y el momento se volvió viral
Tras la victoria en el Superclásico, el programa de streaming desató una fiesta en estudio con banderas, canciones y un cruce futbolero.
El triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico no solo se celebró en las tribunas o en las calles, sino también en el mundo del streaming. El programa Paren la Mano protagonizó un momento que rápidamente se viralizó, con un festejo cargado de euforia y folclore futbolero.
Todo ocurrió durante la sección “El tribunero”, donde los conductores, reconocidos hinchas xeneizes, desplegaron un verdadero show en el estudio para celebrar la victoria. Banderas, cotillón y canciones fueron parte de una escena que reflejó la pasión típica del fútbol argentino.
A la celebración se sumaron más hinchas de Boca, que acompañaron con cánticos y alentaron como si estuvieran en la cancha. El clima fue creciendo minuto a minuto, con un ambiente festivo que trasladó la energía del Monumental al streaming.
Sin embargo, lo que hizo aún más atractivo el momento fue la presencia de simpatizantes de River dentro del estudio. Lejos de generar conflicto, se dio un cruce cargado de chicanas, risas y ese folklore que caracteriza al Superclásico.
Entre cargadas y canciones, ambos bandos protagonizaron una escena que mezcló humor, pasión y rivalidad, logrando un equilibrio que captó la atención del público. Ese contraste entre el festejo xeneize y la resignación millonaria terminó siendo uno de los puntos más comentados.
El fragmento no tardó en circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y reaccionaron al momento. Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, la espontaneidad y la intensidad del vivo fueron clave para su viralización.
"El mejor programa futbolero de todos los tiempos", "Que maravilla, por favor" y "Este programa va a revivir al fútbol argentino", fueron algunos de los comentarios que se vieron.
Así, el Superclásico volvió a demostrar que se juega mucho más allá de la cancha: también en los medios, en las redes y en cada espacio donde la pasión por el fútbol encuentra lugar para expresarse.
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