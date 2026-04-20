Festejo "xeneize" en vivo: Paren la Mano celebró el triunfo de Boca ante River y el momento se volvió viral

El fragmento no tardó en circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y reaccionaron al momento. Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, la espontaneidad y la intensidad del vivo fueron clave para su viralización.

"El mejor programa futbolero de todos los tiempos", "Que maravilla, por favor" y "Este programa va a revivir al fútbol argentino", fueron algunos de los comentarios que se vieron.

Así, el Superclásico volvió a demostrar que se juega mucho más allá de la cancha: también en los medios, en las redes y en cada espacio donde la pasión por el fútbol encuentra lugar para expresarse.