La verdadera razón por la que el velorio de Luis Brandoni durará 12 horas

Tras la extensa jornada de este lunes, el cronograma para el descanso final de los restos del actor ya ha sido establecido de manera oficial. Según detalló Rottemberg, las actividades continuarán durante la mañana del martes, cuando el féretro sea trasladado hacia el cementerio de la Chacarita.

Está previsto que a las 11:00 de la mañana se lleve a cabo un responso religioso en la capilla de la necrópolis porteña. Posteriormente, en una ceremonia que se espera sea igualmente multitudinaria, el cuerpo de Luis Brandoni será conducido hacia su morada definitiva en el Panteón de Actores, lugar donde descansan los grandes referentes de la cultura argentina que compartieron con él décadas de escenarios y militancia artística.