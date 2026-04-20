La verdadera razón por la que el velorio de Luis Brandoni durará 12 horas
Carlos Rottemberg llegó a la Legislatura porteña para despedir a su amigo y compañero. Allí habló con la prensa y reveló detalles del velorio.
Este lunes 20 de abril, el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se transformó en el epicentro del dolor y el respeto tras el fallecimiento de Luis Brandoni. Desde el mediodía, el histórico edificio abrió sus puertas para recibir a una multitud compuesta por ciudadanos, colegas del ambiente artístico y el círculo íntimo del actor, quienes se acercaron para rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la escena nacional.
La organización del funeral de Estado estuvo coordinada por el productor teatral Carlos Rottemberg, amigo entrañable de "Beto". En un gesto de lealtad y servicio hacia la familia, Rottemberg asumió la responsabilidad de gestionar la logística del evento, aunque dejó en claro que cada decisión fue consensuada y validada por las hijas del actor, Micaela y Florencia, y su última pareja, Saula Benavente.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la jornada fue la duración de la ceremonia. Lejos de las despedidas breves que suelen estilarse en la actualidad, la familia decidió que el velatorio se extendiera hasta las 22:00 horas, cumpliendo así con una suerte de voluntad tácita que el actor solía manifestar en vida.
En declaraciones ofrecidas a Puro Show, Carlos Rottemberg explicó con una mezcla de nostalgia y humor el motivo detrás de esta decisión horaria: "Hoy estaremos aquí en la Legislatura hasta las 22 horas. Beto era chapado a la antigua y cada vez que le tocaba despedir a un amigo, se quejaba del poco tiempo que le daban. Decía que tenían que ser más largos, por eso las hijas dijeron que iban a estar mínimo 12 horas porque sino el padre las hubiera retado".
Esta concepción tradicional de los rituales de paso era una característica distintiva de la personalidad de Brandoni. El productor insistió en que sus herederas no quisieron pasar por alto este detalle: "Beto era chapado a la antigua y cada vez que le tocaba despedir a un amigo, se quejaba del poco tiempo que le daban".
Tras la extensa jornada de este lunes, el cronograma para el descanso final de los restos del actor ya ha sido establecido de manera oficial. Según detalló Rottemberg, las actividades continuarán durante la mañana del martes, cuando el féretro sea trasladado hacia el cementerio de la Chacarita.
Está previsto que a las 11:00 de la mañana se lleve a cabo un responso religioso en la capilla de la necrópolis porteña. Posteriormente, en una ceremonia que se espera sea igualmente multitudinaria, el cuerpo de Luis Brandoni será conducido hacia su morada definitiva en el Panteón de Actores, lugar donde descansan los grandes referentes de la cultura argentina que compartieron con él décadas de escenarios y militancia artística.
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