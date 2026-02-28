Fiesta inolvidable: así celebró Nicole Neumann los soñados 15 de Allegra Cubero
Después de meses de tensiones y cruces con Fabián Cubero, la modelo tiró la casa por la ventana y celebró los 15 de su hija del medio. Mirá.
Con una puesta impactante y rodeada de afectos, Allegra Cubero tuvo su gran celebración de 15 organizada por su mamá, Nicole Neumann, el viernes 27 de febrero. Aunque la fecha de su cumpleaños fue en enero, esta vez la adolescente vivió una fiesta acompañada de todos los que la aman.
El evento reunió a familiares y amigos íntimos, entre ellos el esposo de la modelo, Manu Urcera, sus hermanas Indiana y Sienna y el pequeño Cruz, en una velada elegante pero cálida. Cada detalle fue cuidadosamente preparado para acompañar a la homenajeada en una noche única.
Semanas atrás, Allegra había tenido un festejo más reservado en Punta del Este, pero esta nueva celebración mostró una faceta completamente distinta, con una producción glamorosa que rápidamente generó repercusión y se volvió tema de conversación en redes.
Para su entrada, la cumpleañera lució un diseño de Laurencio Adot de inspiración griega en tonos dorado y blanco, con un estilo que combinó sofisticación y frescura. Sus hermanas apostaron por vestidos fucsia de líneas modernas, mientras que Nicole eligió un modelo largo en rosa viejo, consolidándose como anfitriona con un look refinado.
La emoción entre madre e hija atravesó toda la noche, que incluyó momentos especiales, una imponente torta de cuatro pisos y una ambientación floral con rosas naturales que aportaron un sello distintivo. Todo estuvo pensado para que la joven disfrutara de una celebración inolvidable.
El exclusivo obsequio que recibió Allegra Cubero en su cumpleaños de 15
El cumpleaños número 15 de la hija de Nicole Neumann, celebrado el 6 de enero en Punta del Este, tuvo un momento que se robó toda la atención. En medio de un encuentro íntimo y familiar, la adolescente recibió un obsequio especialmente elegido por su mamá que la dejó visiblemente conmovida.
Se trató de una gargantilla de Swarovski de la colección creada por Ariana Grande, una pieza de impronta romántica con baño de rodio y cristales en forma de corazón rodeados por un halo de pavé transparente que potencia su brillo.
De acuerdo a la información difundida por la firma, el collar ronda los $979.000, un valor que da cuenta del nivel de exclusividad del regalo pensado para una ocasión tan especial.
La modelo, además, decidió compartir públicamente el instante en que su hija descubrió la joya. A través de sus redes sociales mostró el video de la reacción de la cumpleañera y varias imágenes del festejo, donde se pudo ver una celebración delicada, elegante y cargada de emoción.
