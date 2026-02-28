Fiesta inolvidable: así celebró Nicole Neumann los soñados 15 de Allegra Cubero

Allegra Cubero 2

El exclusivo obsequio que recibió Allegra Cubero en su cumpleaños de 15

Allegra Cubero y su regalo

El cumpleaños número 15 de la hija de Nicole Neumann, celebrado el 6 de enero en Punta del Este, tuvo un momento que se robó toda la atención. En medio de un encuentro íntimo y familiar, la adolescente recibió un obsequio especialmente elegido por su mamá que la dejó visiblemente conmovida.

Se trató de una gargantilla de Swarovski de la colección creada por Ariana Grande, una pieza de impronta romántica con baño de rodio y cristales en forma de corazón rodeados por un halo de pavé transparente que potencia su brillo.

De acuerdo a la información difundida por la firma, el collar ronda los $979.000, un valor que da cuenta del nivel de exclusividad del regalo pensado para una ocasión tan especial.

La modelo, además, decidió compartir públicamente el instante en que su hija descubrió la joya. A través de sus redes sociales mostró el video de la reacción de la cumpleañera y varias imágenes del festejo, donde se pudo ver una celebración delicada, elegante y cargada de emoción.