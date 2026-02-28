¿Todo arreglado? Revelan quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity: "Enojos y acomodos"
Se conocieron quiénes serán los concursantes que disputarán la instancia decisiva del reality y se encendieron las críticas en redes sociales.
Con la competencia entrando en su etapa decisiva, MasterChef Celebrity ya tendría definidos a los dos famosos que llegarán a la final del ciclo conducido por Wanda Nara en Telefe. La información fue revelada por Rodrigo Lussich y Paula Varela en Intrusos. En primer lugar, el conductor aseguró que "ya está grabada la final con los dos finalistas" y bautizó al programa como "Mastertongo".
Acto seguido, dio a conocer los nombres que se disputarían el título: Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet, el youtuber vinculado en su momento a Evangelina Anderson y la expareja de Homero Pettinato.
En ese contexto, Lussich también apuntó a la situación de Maxi López y comentó: "'Enojos, acomodos y finalistas' pusimos en la placa porque a Maxi López, la maldad que hicieron para no dejarlo llegar a la mitad sólo para desmentirnos a nosotros, porque nos inmolamos por él y se va el día anterior".
"Se enojó mucho. De hecho, lo vamos a ver al aire en la final. Él estuvo todo el tiempo con mala cara, en el fondo. “Y por supuesto se graban dos finales y tenés que fingir demencia. Fingís que ganaste, fingís que perdiste, lo cual es una cosa contranatura. Después van viendo cuál cassette que ponen", agregó sobre el clima durante la grabación.
Por su parte, Varela aportó más detalles sobre la extensa jornada de filmación y el malestar del exfutbolista: "Fueron de 8 de la mañana a 8 de la noche, estuvieron casi todo el día grabando. Maxi es como que no aportó mucho, como que estaba enojado. De hecho, viste que se fue con un posteo diciendo ‘chau Argentina’".
"Te cuento un detalle de la grabación: en un momento, Wanda lo mira a Maxi y le dice ‘Mirá que vos ya no sos mi favorito, ahora mi favorito es Ian’. Dicen que la cara de Maxi se desdibujó y que esto lo vamos a ver al aire. Supongo que no lo van a cortar", cerró la panelista.
