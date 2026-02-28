Mirtha Legrand rompió el silencio sobre su supuesto pase a Telefe: "Aunque cueste creerlo..."

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza tras el último cumpleaños de la diva, evento al que asistió el CEO del canal de las pelotas, Gustavo Scaglione. Según revelaron allegados y periodistas como Carlos Monti, la conductora se mostró “muy contenta” con esa presencia e incluso se dejó entrever que no sería imposible imaginarla festejando sus 100 años en 2027 en esa pantalla, tal vez junto a Susana Giménez.