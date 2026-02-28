Mirtha Legrand rompió el silencio sobre su supuesto pase a Telefe: "Aunque cueste creerlo..."
Por primera vez, la diva de los almuerzos se refirió a los rumores sobre su posible cambio de canal. Los detalles en la nota.
Mientras crecen las versiones sobre cambios en la televisión abierta, Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena por supuestas negociaciones que podrían modificar su futuro en la pantalla. En el programa Intrusos se mencionó que la conductora habría recibido propuestas concretas de Telefe en medio de ciertas diferencias con las autoridades de El Trece.
Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza tras el último cumpleaños de la diva, evento al que asistió el CEO del canal de las pelotas, Gustavo Scaglione. Según revelaron allegados y periodistas como Carlos Monti, la conductora se mostró “muy contenta” con esa presencia e incluso se dejó entrever que no sería imposible imaginarla festejando sus 100 años en 2027 en esa pantalla, tal vez junto a Susana Giménez.
“Para Mirtha, trabajar en Telefe siempre fue una asignatura pendiente”, comentó la periodista Paula Varela en el ciclo, donde también recordaron que su participación en la ficción La Dueña estuvo vinculada a ese anhelo de aparecer en esa señal.
Aunque la programación del próximo año ya estaría cerrada, trascendió que las conversaciones apuntarían a 2027. A esto se sumó otro detalle que llamó la atención: la ausencia en el festejo de figuras clave de su actual canal como Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, lo que reforzó las versiones sobre un eventual cambio de emisora.
En medio del revuelo, la propia conductora decidió referirse al tema por primera vez y aclaró: "Aunque cueste creerlo, no estaba al tanto de esta información".
"Quizás hubo algo con Nacho Viale, pero él está esquiando en Francia como todos los años. Pero no, yo ya pienso seriamente en retirarme", sentenció la diva ante la posibilidad de estar para sus 100 años en el canal de las pelotas.
