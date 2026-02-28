La serie de Netflix basada en la historia de un importante deportista
Entre documentales, películas y miniseries inspiradas en hechos reales, hay una historia que logró destacarse por su impacto social y deportivo.
Con apenas seis episodios, esta serie se convirtió en una de las más comentadas de los últimos años. Su enfoque no solo aborda el talento en el deporte, sino también las tensiones raciales, la identidad y el activismo en Estados Unidos.
Inspirada en la vida de uno de los deportistas más influyentes del siglo XXI, la producción combina drama, narración directa y recreaciones de momentos clave de su adolescencia.
De qué trata Colin en blanco y negro
Colin en blanco y negro (titulada en inglés Colin in Black & White) narra la adolescencia de Colin Kaepernick, exmariscal de campo de la NFL y reconocido activista por los derechos civiles.
La serie muestra los desafíos que enfrentó como joven afroamericano adoptado por una familia blanca, creciendo en una comunidad mayoritariamente blanca. A través de distintas situaciones escolares y deportivas, se exploran temas como el racismo estructural, los prejuicios y la construcción de identidad.
La narrativa alterna escenas dramatizadas con intervenciones del propio Kaepernick, quien reflexiona sobre los momentos que marcaron su vida y que influyeron en su decisión de arrodillarse durante el himno nacional en 2016 como protesta contra la brutalidad policial.
La producción fue creada por Ava DuVernay junto al propio deportista, aportando una mirada personal y política a la historia.
Reparto de Colin en blanco y negro
El elenco principal incluye:
-
Jaden Michael como el joven Colin.
Nick Offerman.
Mary-Louise Parker.
Mace Coronel.
El propio Colin Kaepernick aparece como narrador y guía de su historia.
Tráiler de Colin en blanco y negro
