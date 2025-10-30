Filtran cuándo se casarán Mauro Icardi y la China Suárez: la metida de pata de una de las abogadas
Lara Piro, una de las letradas que vela por los intereses del futbolista, lanzó un dato inesperado que no pasó inadvertido para nadie. Mirá.
En medio del escándalo mediático que todavía envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi -aunque las aguas ahora están más calmas-, Lara Piro, una de las abogadas del futbolista habló vía streaming con el ciclo "La Posta del Espectáculo". Allí, sin querer queriendo, deslizó que la China Suárez y el jugador del Galatasaray de Turquía se casarán en 2026.
Al ser consultada por el divorcio entre la conductora de MasterChef Celebrity y el deportista, la letrada respondió: "El divorcio es un trámite acá, trámite en Italia. Tiene audiencia ahora en febrero y debería concluirse esa etapa. Y por ahí, quien dice, tenemos casamiento", lanzó pícara y entre risas.
Inmediatamente, el periodista Gustavo Méndez se abalanzó sobre la información y le preguntó si ya había habido propuesta formal por parte de Icardi a la China. Fue entonces que Piro se excusó diciendo: "Yo dije, yo quiero, por ahí tendremos casamiento. Creo que tendríamos que estar invitados. Que nos inviten...", bromeó.
Ante el asombro de Gustavo Méndez y Facundo Ventura, la letrada frustró las expectativas de todos al declarar: "No voy a decir nada". No obstante, sus palabras reforzaron la especulación de que marzo sea la fecha elegida para el casamiento entre la actriz y el futbolista.
Revelaron el desplante de la China Suárez a Lali Espósito en Madrid
Hace varios meses, Lali Espósito y la China Suárez se enemistaron después de que la cantante apareció en una foto con Wanda Nara, pero en los últimos días tuvo lugar un nuevo capítulo en esta historia.
El periodista Juan Etchegoyen comentó en su programa lo que pasó entre las famosas cuando las dos por motivos diferentes se encontraban en Madrid, una por vacaciones y otra porque se presentaba en un concierto. “Me contaban personas allegadas a Lali que cuando la cantante se presentó en Madrid justo en esos días que Eugenia fue a España de escapada con Mauro Icardi a ella le ofrecieron ir, pero no quiso”, contó el periodista.
“Es más, lo que me dicen a mí es que Juanma Cativa, peluquero de la China y también de Lali, hizo todo para convencerla, pero ella no quiso porque se sintió traicionada por Espósito”, añadió Etchegoyen en las últimas horas y luego dio más información.
“Todo tiene que ver con algo que Eugenia no supera y es aquella foto y reposteo de Lali con Wanda Nara después de lo que fue el blanqueo de Eugenia y Maurito”, dijo al respecto el comunicador. Y concluyó: “Repito: me dicen textual que Juanma Cativa le dijo a Eugenia que tenía una invitación para ir, pero ella le rechazó la propuesta y se quedó en el hotel con Icardi y dudo que vuelvan a verse entre ellas porque está todo bastante mal”.
