¿Embarazo en puerta? La China Suárez y un nuevo guiño que no pasó inadvertido en redes sociales

En este contexto, Ángel de Brito opinó sobre el papel de la actriz en el escándalo que involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi, calificándolo como "lamentable". Durante LAM, le preguntaron: “¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag...?”.

El conductor respondió: “Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”, recordando además la polémica generada cuando Suárez publicó un comunicado contra Benjamín Vicuña por no firmar el permiso que le permitiera viajar con sus hijos. Finalmente, el actor accedió y la actriz pudo trasladarse con los niños a Turquía, país donde trabaja Mauro Icardi.

Sobre la reacción reciente de Suárez en redes, De Brito fue tajante: "Nunca le creería a una mentirosa serial", al referirse al episodio conocido como el "brote de la nipona".

