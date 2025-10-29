Revelaron el desplante de la China Suárez a Lali Espósito en Madrid: qué pasó

China Suárez Lali Espósito

Los primeros conflictos en la relación entre Lali Espósito y la China Suárez

En plena adolescencia estaban en la cresta de la ola, la fama, el éxito de la novela y de la banda marcaron a una generación. Sin embargo, a puertas cerradas las cosas estaban en tensión. Al parecer, ambas estaban enamoradas de la misma persona: Cachete Sierra, con quien compartieron Rincón de Luz, Floricienta y Casi Ángeles. Invitados al programa de Susana Giménez confesaron esta situación sentimental: “Las dos en la vida real moríamos por él (Cachete Sierra). En ese momento éramos re amigas y nos contamos que nos gustaba el mismo, pero estaba todo bien”.

Este enamoramiento las llevó a hacer un pacto, si alguna conseguía que le diera bolilla tenía total libertad para llevar adelante una relación. “Hicimos un pacto en el que planteamos que, si alguna tenía la posibilidad de ser su novia, lo tenía que aprovechar. A la primera que nos de bola”, contó la China cuando estuvo invitada a Fernet con Grego. Ya para 2020, Sierra rompió el silencio al referirse a estos años juveniles, subrayando que no es cierto que las ignoró. Durante un vivo en Instagram, explicó: “De chiquito era un niño travieso, como de grande. Pasaban cosas y con Lali tuve mis cuestiones, pero también me hice muy amigo de la familia, del hermano y después crecimos y cada uno eligió diferente. Con Euge lo mismo, en su momento estuvimos juntos por así decirlo. Pero éramos niños y de grande cada uno tuvo su pareja”.

Durante la etapa de Casi Ángeles, los vínculos sentimentales se volvieron más visibles: Lali mantuvo una relación de pareja durante varios años con Peter Lanzani; Eugenia, a su vez, salió con Nicolás Riera, y “Cachete” Sierra estuvo vinculado a Vetrano, amiga del grupo. La madurez y la multiplicidad de experiencias amorosas en ese entorno hicieron que ambos círculos de amistad y relaciones sentimentales se entrelazaran, pero sin que estas situaciones derivaran, en esos años, en disputas abiertas ni distanciamientos públicos.

Llegamos al año 2010. El éxito de Cris Morena llegó a su fin y Eugenia tomó la decisión de abandonar la banda que se creó a raíz de la novela, Teen Angels. El distanciamiento se hizo notorio cuando Eugenia salió en una entrevista con Estelita (el personaje de Jey Mammón, en el 2012, a decir que no eran amigas sino simples compañeras. En el mismo ciclo de entrevistas, con unos meses de diferencia, la cantante de “N5″ se subió a estas declaraciones, pero dejó en claro que los sentimientos se mantienen: “La verdad es que nos distanciamos por diferencias, pero nunca dejamos de querernos. La conozco de muy chiquita, ha venido a mi casa, mi madre le ha hecho comida casera, así que es alguien a quien le tengo mucho cariño”.

Otra situación que contribuyó al deterioro de la relación fue la ruptura sentimental de Lali con Lanzani. Tras la separación, se mencionó que Eugenia habría presentado a Brenda Asnicar, amiga suya, a Lanzani, algo que incomodó a Espósito. Las diferencias en la vida personal —sumadas al crecimiento profesional y los nuevos proyectos de cada una— provocaron que disminuyera la frecuencia del contacto y las actividades compartidas, distanciándolas de los años de complicidad y cercanía.

Un año después de estas declaraciones, el trabajo las volvió a unir. Solamente vos las volvió a juntar en la pantalla chica y en esta ocasión hicieron el rol de hermanas y allí las cosas comenzaron a mejorar poco a poco. Hasta este momento compartían grupo de amigos: Nico Vázquez, Gimena Accardi, Paula Chaves, Pedro Alfonso, Merry del Cerro, Cande Vetrano, entre otros.

El 16 de diciembre de 2016 las cosas cambiaron. Mientras Vázquez y Accardi estaban celebrando haberse casado en una ceremonia íntima en Mar del Plata, Santiago Vázquez, el hermano menor de Nicolás, murió tras una falla cardiaca en República Dominicana. La actitud que habría tenido Eugenia en este momento cambió la dinámica del grupo y quedó apartada de muchos de los miembros.