Grave informe del Ministerio Público Tutelar: cómo están las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Uno de los problemas más graves que destaca el informe es que las menores "están al tanto del litigio judicial entre sus padres, el caso de la restitución internacional y hasta la presentación que el futbolista hizo contra Martín Migueles". Esta última acción enojó a la mayor, lo que las lleva a “reforzar el actual rechazo que están presentando a continuar manteniendo comunicación con su progenitor”.

En las conclusiones, el Ministerio Público Tutelar expresó su preocupación por la comunicación "casi nula" entre Mauro Icardi y sus hijas, aunque subraya que cuando hablan, lo hacen en tono “armonioso y afectivo”. Además, el documento remarca el rotundo cambio de actitud de las hijas de Wanda Nara sobre la China Suárez, después de que hubieran compartido momentos en Argentina: “Resulta preocupante que en estos meses en que el Sr. Icardi regresó a Turquía, las niñas vuelvan a presentar un discurso de rechazo”. Finalmente, el informe confirmó que las menores han comenzado a ir a terapia, un aspecto que había sido solicitado en diversas ocasiones.