Republicanos piden sanciones contra Bad Bunny por el show del Super Bowl

A los cuestionamientos se sumó el representante Mark Alford, de Misuri, quien aseguró que los republicanos "ya están investigando" la actuación. En una entrevista con el canal conservador Real America’s Voice, afirmó que el episodio "podría ser peor" que el recordado incidente del Super Bowl de 2004, cuando quedó expuesto el pecho de Janet Jackson durante el show de medio tiempo.

"No hablo español con fluidez, pero si estas traducciones son correctas y se dijeron en televisión nacional, hay muchas preguntas que deben responder las entidades que transmitieron el espectáculo", señaló, y confirmó que mantendrán conversaciones con el titular de la FCC.

Las críticas se inscriben en un clima de creciente rechazo del ala republicana al show de Bad Bunny, al que el presidente Donald Trump calificó como "uno de los peores de la historia" y una "afrenta a la grandeza" de Estados Unidos.