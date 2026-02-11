Republicanos piden sanciones contra Bad Bunny por el show del Super Bowl
Tras calificar como "indecente" el show de medio término que brindó el artista puertorriqueño, congresistas pidieron multas y sanciones.
Congresistas republicanos reclamaron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos que se apliquen sanciones contra Bad Bunny, la NFL y la cadena NBC, al considerar que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyó lenguaje obsceno.
El legislador republicano Randy Fine, representante por el estado de Florida, pidió explícitamente que se avance con multas y sanciones administrativas, al sostener que el show fue "ilegal" para la televisión abierta. "Toda la otra desagradable suciedad pornográfica del espectáculo también debe ser investigada", afirmó.
A través de sus redes sociales, anunció que enviaron una carta al presidente de la FCC, Brendan Carr, para exigir "acciones", entre ellas la revisión de licencias de transmisión: "Estamos pidiendo multas y sanciones contra la NFL, NBC y Bad Bunny. Enciérrenlos", escribió.
En la misma línea se pronunció el congresista Andy Ogles, de Tennessee, quien solicitó formalmente al Comité de Energía y Comercio del Congreso que inicie una investigación contra la liga y la cadena televisiva por "facilitar una transmisión indecente".
"Los niños fueron forzados a presenciar actos sexuales explícitos, mujeres contoneándose de manera provocativa y a Bad Bunny agarrándose la entrepierna de forma desvergonzada", expresó.
A los cuestionamientos se sumó el representante Mark Alford, de Misuri, quien aseguró que los republicanos "ya están investigando" la actuación. En una entrevista con el canal conservador Real America’s Voice, afirmó que el episodio "podría ser peor" que el recordado incidente del Super Bowl de 2004, cuando quedó expuesto el pecho de Janet Jackson durante el show de medio tiempo.
"No hablo español con fluidez, pero si estas traducciones son correctas y se dijeron en televisión nacional, hay muchas preguntas que deben responder las entidades que transmitieron el espectáculo", señaló, y confirmó que mantendrán conversaciones con el titular de la FCC.
Las críticas se inscriben en un clima de creciente rechazo del ala republicana al show de Bad Bunny, al que el presidente Donald Trump calificó como "uno de los peores de la historia" y una "afrenta a la grandeza" de Estados Unidos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario