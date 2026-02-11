Fiebre por el idioma español en Estados Unidos tras el "Benitobowl": las búsquedas se dispararon un 178%

El artista puertorriqueño no solo ofreció uno de los números más comentados de la noche, sino que además se convirtió en el primer cantante hispanohablante en liderar el show de medio tiempo. Millones de espectadores escucharon español en horario central, sin traducciones ni adaptaciones, y para muchos fue el primer contacto masivo con el idioma en un escenario de esa magnitud. Sin dudas, esta actuación era muy esperada por todo estos motivos.