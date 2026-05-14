Carolina Ramírez defendió a la China Suárez luego de trabajar juntas en En el Barro: "Me duele cómo..."
La artista colombiana contó cómo fue compartir el rodaje de la serie de Netflix junto a la actriz argentina.
El éxito de En el Barro en Netflix no solo puso el foco en la historia de la serie, sino también en el vínculo que se generó entre sus protagonistas fuera de cámara. Una de las actrices que habló recientemente sobre esa experiencia fue Carolina Ramírez, quien dedicó elogiosas palabras a La China Suárez tras compartir las grabaciones del proyecto.
La actriz colombiana conversó con Maite Peñoñori durante los Premios Platino y allí destacó la relación que construyó con Eugenia Suárez mientras trabajaban juntas en la ficción. "Es un amor, una mujer increíble, una mamá increíble, una compañera generosa, divertida, yo no la conocía", expresó.
Carolina Ramírez defendió a la China Suárez de las críticas
Además, Ramírez hizo referencia al nivel de exposición mediática que rodea constantemente a La China y cuestionó la manera en la que suele ser tratada públicamente en medio de las polémicas relacionadas con Wanda Nara y Mauro Icardi. "Me duele mucho cómo la destratan en los medios, cómo se vuelve tema y comidilla una persona que de verdad tiene tanta humanidad", afirmó.
Si bien sus personajes no comparten demasiadas escenas dentro de la trama, ambas coincidieron durante extensas jornadas de grabación y lograron forjar una buena relación detrás de cámara. De hecho, no es la primera integrante del elenco que destaca el compañerismo y la calidez de la actriz argentina.
Netflix confirmó nueva temporada de En el Barro
En paralelo al éxito de la serie, Netflix presentó parte de las producciones argentinas que estrenará entre 2026 y 2027 y confirmó oficialmente la tercera temporada de En el Barro.
La plataforma anunció el 7 de abril que los nuevos capítulos llegarán en 2027 y continuarán desarrollando las historias de las internas de La Quebrada, expandiendo aún más el universo carcelario femenino que conquistó al público.
También se confirmó qué figuras regresarán para esta nueva entrega. Entre ellas estarán Valentina Zenere, María Becerra y Juana Molina, además de Paula Hernández, Pablo Fendrik, Estela Cristiani, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Érika de Sautu Riestra y Carolina Ramírez.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario