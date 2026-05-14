Carolina Ramírez defendió a la China Suárez luego de trabajar juntas en En el Barro: "Me duele cómo..."

Netflix confirmó nueva temporada de En el Barro

En paralelo al éxito de la serie, Netflix presentó parte de las producciones argentinas que estrenará entre 2026 y 2027 y confirmó oficialmente la tercera temporada de En el Barro.

La plataforma anunció el 7 de abril que los nuevos capítulos llegarán en 2027 y continuarán desarrollando las historias de las internas de La Quebrada, expandiendo aún más el universo carcelario femenino que conquistó al público.

También se confirmó qué figuras regresarán para esta nueva entrega. Entre ellas estarán Valentina Zenere, María Becerra y Juana Molina, además de Paula Hernández, Pablo Fendrik, Estela Cristiani, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Érika de Sautu Riestra y Carolina Ramírez.