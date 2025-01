Filtran un nuevo video de la China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara por Nordelta

Esta revelación habría enfurecido a la actriz, quien, según el conductor, juntó sus pertenencias para regresar al hogar que había puesto a la venta: “La dama japonesa levantó campamento. Llenó dos camionetas y se fue. La falsa niñera se calentó porque se supo que la casa es de la otra. Su obsesión”, escribió De Brito en sus historias de Instagram.

No obstante, la actriz parece haber redoblado la apuesta. Hace algunos días, Wanda Nara decía: "Me duele mucho que mis hijas estén sentadas en este momento hablando por cámara conmigo y con la persona que arruinó la familia. Ellas lo vieron a Mauro llorar por esta mujer. Mauro lloraba con las nenas abrazadas y les decía ‘por favor que mamá me perdone, la engañé con la China’. Mis hijas saben quién es ella, pero no saben con quién compartieron la mesa de Navidad y Año Nuevo porque Mauro les miente, entonces eso duele".

Sin importar lo sucedido, Eugenia Suárez volvió a mostrarse con las hijas de la mediática en un paseo por Nordelta. Junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y las hijas de su actual conquista, Francesca e Isabella, dieron vueltas por el mismo lugar donde se encuentra la casa de los sueños de Wanda Nara y en la que ahora convive su ex y la causante del fin de su matrimonio, como una familia ensamblada.

china paseando con hijas de wanda.mp4