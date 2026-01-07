Filtraron los chats entre Luciano Castro y Sarah Borrell: "Pensé que..."

El diálogo se retoma el 7 de diciembre, cuando él le envía una foto para ver una sola vez. Ella contesta: “¡Hola Luciano! Tanto tiempo, sí, cierto. Pensé que estabas casado y por eso desapareciste, pero bueno, rodaste mucho tiempo. Espero que te haya ido bien”.

Ante ese mensaje, “Lucho” le responde con tres fotos, también configuradas para verse una sola vez, y, por la reacción de ella, se puede inferir que el contenido era más íntimo: “Jajaja ya. ¿Quieres una noche loca pues?”.

Sarah devuelve el gesto con una imagen en el mismo tono y él no tarda en halagarla, destacando lo hermosa que estaba y confesando su deseo de recibir “mil fotos más”.