Filtraron los chats entre Luciano Castro y Sarah Borrell: "Pensé que..."
En las últimas horas, mostraron las conversaciones entre el actor y su supuesta amante durante su estadía en Madrid.
La historia que involucra a Luciano Castro y Sarah Borrell, una joven que conoció en España, sumó este miércoles un nuevo capítulo. Luego de haber difundido al aire un audio del actor con marcado acento español, Fernanda Iglesias decidió avanzar un paso más y mostró los mensajes de WhatsApp que intercambiaron durante aquel viaje a Madrid en octubre de 2025, cuando él aún estaba en pareja con Griselda Siciliani.
En las conversaciones, el ex de Sabrina Rojas deja en claro su interés por concretar un encuentro personal. Primero la invita a asistir a su obra de teatro y, ante la respuesta de ella, quien aseguró estar cansada, propone dejar la cita para el día siguiente.
Con tono insistente, también le comenta que debía viajar a Bilbao para participar en la grabación de una serie y que, antes de irse, quería verla para “darle un abrazo y un beso”.
En uno de los tramos del chat, Castro le escribe: “¿Nos vemos?”. Ella, confundida, le responde: “¿Cuándo? ¿o a qué te refieres? No entendí bien”.
Entonces él precisa: “¿Hoy tarde si quieres? ¿o mañana?”. Ante esto, Sarah responde sin dudar: “Estoy cansada después del finde”. Y el actor cierra: “Obvio, la idea es estar bien”.
El diálogo se retoma el 7 de diciembre, cuando él le envía una foto para ver una sola vez. Ella contesta: “¡Hola Luciano! Tanto tiempo, sí, cierto. Pensé que estabas casado y por eso desapareciste, pero bueno, rodaste mucho tiempo. Espero que te haya ido bien”.
Ante ese mensaje, “Lucho” le responde con tres fotos, también configuradas para verse una sola vez, y, por la reacción de ella, se puede inferir que el contenido era más íntimo: “Jajaja ya. ¿Quieres una noche loca pues?”.
Sarah devuelve el gesto con una imagen en el mismo tono y él no tarda en halagarla, destacando lo hermosa que estaba y confesando su deseo de recibir “mil fotos más”.
