Filtraron un audio de Wanda Nara hablando de Mauro Icardi y la división de bienes: qué dice

Qué se oye en el audio de Wanda Nara hablando de Mauro Icardi y la división de bienes

wanda nara audio icardi

En ese sentido, la conductora destaca también en su mensaje de voz: "Entonces, cualquier cosa, ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina no me daba una mierda, capaz”. Por otro lado, Wanda cerró su confesión hablando también de lo que sucedió con Maxi López: “O tendría que estar 8 años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes. Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y yo me quería casar y todo con Mauro. Mauro era mi amigo y si yo dejaba a mi familia y todo por Mauro era para algo serio. Entonces, quería el divorcio pero la división de bienes me tardó ocho años. Para mí eso fue un trauma”.

"Esta es la Wanda real", comentó el conductor Ángel de Brito, visiblemente indignado, cuando terminó de escuchar el audio.