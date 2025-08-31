La influencer "La Coqueta" denunció que la discriminaron, robaron y golpearon en Bariloche: el video

la coqueta

“Vengo a contar públicamente lo que me pasó hace un rato en La Juana Bar, dos pibes vinieron a agredirnos, sin que nosotros busquemos problemas. Me robaron el celular, por suerte mi manager me recuperó. Con la policía también me llevo una decepción”, escribió en su cuenta la influencer para contar lo que le pasó.

“Miren como los patovas del lugar complotan con estos dos chicos, para que vayan a pegarnos, se fue todo de las manos y encima nos sacaron todo”, contó la famosa sobre el feo momento que vivieron en el bar.

"Y nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga ‘yo soy femenina y vos que sos’ en pleno 2025 que pase esto es muy triste de verdad”, comentó para cerrar y muy dolida por toda la situación.