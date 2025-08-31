La influencer "La Coqueta" denunció que la discriminaron, robaron y golpearon en Bariloche: el video
La joven explicó que el violento episodio ocurrido a la salida de un boliche, en el que le robaron un celular y $500.000.
En las últimas horas, la influencer conocida como "La Coqueta" usó sus redes sociales para denunciar que sufrió un terrible episodio de discriminación sumado a un violento robo y golpiza mientras se encontraba en Bariloche.
La repudiable situación se dio a la salida de un boliche, donde la creadora de contenido fue interceptada junto a una amiga. El delincuente la golpeó para robarle 500 mil pesos en efectivo y su iPhone.
Todo lo que ocurrió quedó grabado y en cuestión de minutos se viralizó en las redes sociales. Allí se puede ver a la joven visiblemente golpeada tras el ataque, mientras varias personas intentan asistirla. El violento episodio desató la indignación de miles de usuarios en redes sociales, quienes reclamaron por la falta de seguridad en la ciudad turística.
Lo que más llamó la atención y generó un gran enojo fue que muchas personas aseguran que la seguridad del bar al que asistieron los jóvenes fueron los que dieron la orden para atacarlos.
A través de sus historias de Instagram, La Coqueta hizo un contundente descargo contando todo lo que tuvo que vivir en estas horas.
“Vengo a contar públicamente lo que me pasó hace un rato en La Juana Bar, dos pibes vinieron a agredirnos, sin que nosotros busquemos problemas. Me robaron el celular, por suerte mi manager me recuperó. Con la policía también me llevo una decepción”, escribió en su cuenta la influencer para contar lo que le pasó.
“Miren como los patovas del lugar complotan con estos dos chicos, para que vayan a pegarnos, se fue todo de las manos y encima nos sacaron todo”, contó la famosa sobre el feo momento que vivieron en el bar.
"Y nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga ‘yo soy femenina y vos que sos’ en pleno 2025 que pase esto es muy triste de verdad”, comentó para cerrar y muy dolida por toda la situación.
