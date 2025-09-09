Revelaron el detalle que confirmaría el romance entre Zaira Nara y Victorio D'Alessandro: "Fue en..."

A esto, se sumó Karina Iavícoli, que también sumó información de cómo se habrían conocido."Él está haciendo una obra de teatro, la invitó a Zaira. Y ella habría tenido un tema con Facundo Pieres porque se le habrían complicado las fechas de finalización de su pareja con sus encuentros con Vico. A mí me escribe un amigo de Vico y me dice que acá hay un problema: Vico está enamorado de Zaira pero ella no tanto, a ella le gusta y está todo bien".