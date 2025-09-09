Pampita recordó a su hija Blanca Vicuña a 13 años de su muerte: "Eterna"

La memoria de Blanca, hija de Pampita y Benjamín Vicuña, sigue viva en la pareja y en sus familias. En cada aniversario de su nacimiento o fallecimiento, ambos suelen compartir mensajes y fotos inéditas en redes sociales para recordar a su primogénita. "Gracias por haberme elegido como mamá. Te extraño cada día", escribió Pampita en un posteo anterior. Por su parte, Benjamín también la recuerda constantemente, como lo hizo en su cuenta de Instagram: "Blanca, tu luz ilumina a todos. No hay un día que no piense en ti".