Fin del misterio: Lauty Gram blanqueó su romance con la China Suárez con una provocativa foto

En la foto se los ve muy arrimados el uno con el otro y con poses sensuales, para demostrar a todos el buen momento que atraviesan. Tras numerosas desmentidas por parte de ambos, los artistas decidieron no esconderse más y su amor, ahora, es público.

A mediados de año, el artista de RKT aseguró que no era el momento para hablar públicamente de su relación: "No soy una persona que le guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto o un video con ella", sostuvo.

La China Suárez se hizo un cambio de look y en las redes sociales la liquidaron

Después de atravesar un duro duelo por la muerte de su perro Apolo, la China Suárez volvió con todo: primero, estrenó "Linda", la película que protagoniza y que la ha llevado al desafío que involucra, entre otras cosas, cambiar su modo de hablar. No obstante, la polémica entre sus seguidores se generó a raíz de un notorio cambio en su look en pos de formar parte del elenco de "En el barro", el spin-off de "El Marginal".

Lo cierto es que la actriz, conforme a las indicaciones del guión, se cortó las cejas y desencajó a todos sus fans, dado que los tiene acostumbrados a otro tipo de look. "Los días van lentos pero la vida vuela", escribió la China en su carrete de fotos recientes de su rostro, con su hijo Amancio, su mamá, y postales de los días de primavera que pasa en su chacra.

Po supuesto, muchos de los seguidores de la actriz no siguen todos sus pasos profesionales, por eso creyeron que el nuevo look era una elección personal y no meramente una necesidad artística. Por esta razón, las reacciones no se hicieron esperar: “¿Por qué te arruinás?”; “¡Uyyyy! ¿Por qué te arruinaste las cejas? Las tenías preciosas”; “Naaa, ese corte en las cejas… MALÍSIMO”; "Qué se hizo en la cara"; "Si se adecua a los personajes estaría bueno que lo demuestre porque es la peor actriz argentina", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el feed.

Embed - LA CHINA on Instagram: "Los días van lentos pero la vida vuela." View this post on Instagram A post shared by LA CHINA (@sangrejaponesa)

No obstante, una usuaria se cansó de las feroces críticas a la actriz y comentó: "Para los que no saben, las cejas están así porque está grabando una serie. Y si no estaría grabando es su problema, son sus cejas y listo", aclaró, en torno a la participación de la China en la tira "En el barro", que seguirá la vida en un penal de mujeres como spin-off de "El Marginal".