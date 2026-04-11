Fito Páez brilló en el Movistar Arena y consolida una serie histórica en Buenos Aires

Este tercer encuentro en el Movistar Arena reafirma el vínculo inquebrantable entre Paez y su público, y funciona como antesala del gran cierre de esta serie en Buenos Aires, previsto para el próximo 20 de mayo, con entradas ya a la venta.

De esta manera, el Sale el Sol Tour continúa su recorrido, confirmando la potencia, la emoción y la convocatoria de uno de los artistas más influyentes de la música en español.

SALE EL SOL TOUR 2026: