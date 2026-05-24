Fito Páez lanzó "Shine", un álbum atravesado por el renacer, el rock y los vínculos humanos
El músico rosarino presentó un trabajo de 13 canciones que combina sensibilidad, reflexión social y espíritu rockero.
Fito Páez volvió a escena con “Shine”, un álbum compuesto por trece canciones donde el rock funciona como punto de partida para explorar emociones, tensiones sociales y vínculos humanos en tiempos marcados por la desconexión y la inmediatez. En esta nueva obra, el artista apuesta por una mirada crítica sobre el presente sin resignar sensibilidad ni esperanza.
El disco propone una experiencia sonora atravesada por contrastes: pasión, caos, conflicto y redención aparecen como piezas de un mismo relato. A través de composiciones nuevas, el rosarino pone el foco sobre un presente que parece anestesiado emocionalmente y responde desde la música con personajes e historias donde todavía hay espacio para el afecto y la fraternidad.
“Con canciones nuevas, Paez ataca al entumecimiento social actual, construyendo un universo paralelo con identidades que militan abrazos, amistades y relaciones humanas fraternales”, sostiene la presentación del álbum, que pone a los vínculos en el centro de la escena frente a una época marcada por la superficialidad y la hiperconectividad.
El renacer de Fito Páez con “Shine”
El lanzamiento también adquiere una dimensión profundamente personal para el artista. A comienzos de septiembre de 2025, Fito sufrió un accidente doméstico que derivó en una compleja recuperación tras la fractura de nueve costillas, situación que obligó a cancelar presentaciones y detener proyectos musicales.
“Luego de este delicado período de largos meses de reposo absoluto y la cancelación de algunos conciertos y grabaciones, finalmente la música, y este disco en particular, resignificó el poder de estar vivo, lúcido y aportando arte en esta vida”, expresa el texto que acompaña el lanzamiento.
En ese contexto, Shine aparece como un símbolo de reconstrucción personal y artística. El disco mezcla texturas sociales profundas con momentos de sensibilidad luminosa, invitando tanto al movimiento como a la introspección. “En las composiciones de Shine conviven texturas sociales profundas, con cariños y sensibilidades esperanzadoras, conformando un disco equilibrado que te invita a bailar, ser feliz, y a la vez reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy”, resume el espíritu de esta nueva etapa.
Con este trabajo, Fito reafirma su lugar como uno de los compositores más inquietos y observadores de la música argentina, utilizando sus canciones como herramienta para pensar el presente y rescatar, en medio de la alienación tecnológica, aquello que todavía conecta a las personas.
