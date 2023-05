Ma ¿Fito Páez era un youtuber?

Así las cosas, mi hija llega alborotada de la Escuela, como suele ser la infancia, ese alboroto festivo sin pausa, y corre a la compu para buscar en youtube que es el referente de fuentes en ellos… y escribe FITO. Desde mi escritorio también alborotada escucho sonar: el amor después del amor. Me sonrío, me acerco y me pregunta si era un youtuber… Pensé rápidamente en la relación causa efecto y como falla, y menos mal que falla porque en algún punto humaniza, cuando pensamos A y resulta B.

¿Por qué les interesaría saber esta historia? La música es un hilo conductor genuino entre generaciones, pero acá se trata también de una historia real, de una historia ubicada en un país, en una época, en postales pura argentinidad. ¿Cuánto para contarles NO?

En primera instancia hablar de la época más oscura de la dictadura militar, de que quien escribe del 77, agradece todos los días saber su nombre y que su abuelo sobrevivió por esconderse en un recóndito lugar de la universidad de ciencias económicas. De la palabra censura y la libre expresión, del exilio. No sé por dónde empezar… rápido un ejemplo de cambio de época: los cospeles para el teléfono, la plaza hasta tarde porque nos cuidábamos entre familias, México 86 sin Messi, pero con Maradona, del subte A con bancos de madera, y claro esta del rock nacional, imposible no detenerse en Charly, en el flaco Spinetta…

Escucho a mis pacientes jóvenes que vienen a contar de su tío con la viola, de su primo baterista, de que en la casa encontraron cd, o cassettes… y digo ¿esta serie es reflejo de la identidad de esa letra que habla de uno mismo y del abuelo, del padre, de la madre, del éxito, del fracaso, de las drogas, del exceso, de ese no doy más? De la adolescencia que gusta de los extremos, que no haya deseo, se polariza, y se conecta con chats. Pero ahí vieron la búsqueda, la resiliencia, el arte como salida, como posibilidad, como existencia.

Es tan actual entre tanto mambo de redes y despersonalización que fue un manto de hallarse en una música que donde se escuche, se sabe que es Argentina.

Nuestros queridos pibes y pibas marcaron tendencia y ahora nos queda compartir, la música, la historia y dejarnos llevar. Diría Fito: El amor tal vez…

(*) Psicóloga-Comunicadora en medios