¿Moria Casán confirmó el romance entre Sofia Gala y Fito Páez?: "Me pide la mano de mi hija"

Lejos de esquivar el tema, la actriz redobló la apuesta con picardía: “Me pide la mano si, me invita a la casa, me da una cena y quiere pedirme la mano de mi hija, me encanta que me pida la mano”.

Desde la cabecera de la mesa, Mirtha también se sumó con un elogio hacia el músico: “Es una persona encantadora”.

El intercambio cerró con una frase de Moria que dejó en claro el aprecio que le tiene: “Es un poeta divino”.