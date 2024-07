La propuesta que le hizo Flavio Mendoza a Furia de Gran Hermano: "¿Estás dispuesta?"

En las últimas horas, Furia visitó el show de “Circo del Ánima" y al finalizar el espectáculo, el artista consultó si estaba dispuesta a trabajar con él, y la exparticipante le respondió de manera contundente.

Al terminar la función, Flavio contó que en la primera fila estaba Furia, y la presentó al público: “Es la persona del momento, ¿no? Sí, está Furia. Un aplauso a Furia”. Y le preguntó: “¿Te vas a animar a algo así?”.

“Es muy parecido a lo que se hace como doble de riesgo, así que me parece que son grandes artistas”, respondió Juliana sin vueltas. Y Flavio Mendoza le preguntó con seriedad: “¿Estás dispuesta a ensayar de verdad?”. Y ella contestó: “Sí, no es una pavada”.

flavio mendoza con furia.mp4

Flavio Mendoza defendió a Furia de las críticas

Consultado en Intrusos por las polémicas actitudes de la joven a la hora de trabajar, Flavio aseguró que mantiene el interés en ella y la defendió como persona. "Yo creo que Furia no es lo que pinta en la tele. Lo hace porque al programa le sirve esa locura que ella representa", expresó.

flavio mendoza sobre furia.mp4

"En este ambiente los que están detrás de alguien siempre te llenan la cabeza. Creo que Furia es una persona inteligente y que sabe muy bien que si le llega la oportunidad de trabajar con alguien que tiene algo importante en el medio no lo va a desaprovechar", analizó.

Por otro lado, el productor teatral contó qué es lo que le llamó la atención de Juliana para querer convocarla en su proyecto y confesó qué cuál es la virtud que más le gusta de la ex Gran Hermano. "Si ella no entra en mi exigencia, no trabajaría conmigo. A mi me gusta que es una profesional y doble de riesgo", reconoció.