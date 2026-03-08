Floppy Tesouro fue dada de alta tras estar internada y publicó un conmovedor mensaje

Floppy Tesouro posteo

En la misma jornada, además, aprovechó para dedicar unas palabras especiales por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. En ese contexto, compartió una reflexión acompañada de una imagen familiar.

“Las mujeres que me inspiran todos los días. Mi mamá, ejemplo de amor y fuerza. Mi hija, mi motor, mi alegría y mi mayor aprendizaje. Tres generaciones unidas por el amor”, expresó la modelo, celebrando el vínculo con las mujeres más importantes de su vida mientras continúa con su recuperación.