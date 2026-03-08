Internaron de urgencia a Floppy Tesouro: qué le pasó

En medio del tratamiento, la modelo compartió imágenes que reflejan el lado más humano y tierno de su internación. Una de las protagonistas centrales de estos días ha sido su hija Moorea, de 9 años, quien se ha convertido en su pilar fundamental dentro de la habitación del sanatorio. Floppy mostró con orgullo cómo la pequeña la asiste en las tareas más simples, como acercarle un vaso de agua.

copyImage

“Mi enfermera preferida, ella me cuida”, escribió conmovida sobre el rol de la niña. Asimismo, su pareja, Salvador Becciu, ha estado presente de manera constante, acompañándola incluso en fechas significativas que debieron ser celebradas en un contexto atípico. Al compartir una foto donde se los ve tomados de la mano mientras ella guarda reposo, la modelo reflexionó sobre la fortaleza de su vínculo: “Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamos. En las buenas y en las malas”.

copyImage

Actualmente, Tesouro permanece bajo supervisión médica para controlar las descargas de dolor que caracterizan a esta afección nerviosa, a la espera de una evolución favorable que le permita retomar su rutina habitual.