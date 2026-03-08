Internaron de urgencia a Floppy Tesouro: qué le pasó
La influencer compartió en su cuenta de Instagram algunas historias hablando de su situación luego de días desaparecida. Los detalles.
Tras varios días de un silencio que encendió las alarmas entre sus seguidores, Floppy Tesouro reapareció en sus redes sociales para revelar el motivo de su ausencia. La modelo, que suele mantener un contacto diario y fluido con su comunidad virtual, confirmó que se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi debido a una complicación en su estado de salud que requiere atención médica especializada y monitoreo constante.
A través de sus historias de Instagram, la influencer decidió terminar con las especulaciones y explicar la delicada situación que atraviesa. Según sus propias palabras, el dolor físico ha sido el factor determinante que la obligó a alejarse de la exposición pública para centrarse en su recuperación dentro de la clínica.
El misterio sobre su paradero se resolvió cuando Tesouro puso nombre y apellido a la afección que padece. Se trata de la neuralgia del trigémino, una condición neurológica que afecta a uno de los nervios principales de la cara y que es reconocida por provocar crisis de dolor punzante e invalidante en diversas áreas del rostro.
“Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso”, expresó la modelo en su primer posteo desde el centro de salud.
Afortunadamente, Floppy llevó algo de tranquilidad al informar que ya se encuentra bajo un estricto protocolo de medicación para estabilizar los síntomas. En este contexto de vulnerabilidad, no quiso dejar pasar la oportunidad de reconocer la labor de los profesionales que la asisten y el cariño recibido por parte de sus fans: “Y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”.
En medio del tratamiento, la modelo compartió imágenes que reflejan el lado más humano y tierno de su internación. Una de las protagonistas centrales de estos días ha sido su hija Moorea, de 9 años, quien se ha convertido en su pilar fundamental dentro de la habitación del sanatorio. Floppy mostró con orgullo cómo la pequeña la asiste en las tareas más simples, como acercarle un vaso de agua.
“Mi enfermera preferida, ella me cuida”, escribió conmovida sobre el rol de la niña. Asimismo, su pareja, Salvador Becciu, ha estado presente de manera constante, acompañándola incluso en fechas significativas que debieron ser celebradas en un contexto atípico. Al compartir una foto donde se los ve tomados de la mano mientras ella guarda reposo, la modelo reflexionó sobre la fortaleza de su vínculo: “Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamos. En las buenas y en las malas”.
Actualmente, Tesouro permanece bajo supervisión médica para controlar las descargas de dolor que caracterizan a esta afección nerviosa, a la espera de una evolución favorable que le permita retomar su rutina habitual.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario