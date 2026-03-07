Floppy Tesouro fue internada de urgencia y encendió la preocupación de sus seguidores: qué le ocurrió
La modelo compartió una imagen desde el Sanatorio Otamendi y contó cuál es su estado de salud.
La inesperada ausencia de Floppy Tesouro en redes sociales generó inquietud entre sus seguidores, hasta que finalmente la modelo reapareció para explicar el motivo. A través de una publicación, reveló que debió ser internada tras atravesar un fuerte cuadro de neuralgia del trigémino.
Qué le ocurrió a Floppy Tesouro
Según contó la propia modelo, actualmente permanece en el Sanatorio Otamendi, donde recibe tratamiento y está bajo control médico desde hace dos días. En sus historias de Instagram compartió una imagen desde la habitación del centro de salud: se la ve recostada en la cama, con bata hospitalaria y una vía colocada en uno de sus brazos.
Allí mismo llevó tranquilidad a sus seguidores y explicó la situación que atraviesa: “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso, ya estoy medicada y controlada. Gracias de corazón a todo el equipo del sanatorio, a mi familia y a mis amigos por acompañarme y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”.
Por el momento, no trascendió cuándo los médicos considerarán que está en condiciones de recibir el alta y retomar su rutina habitual.
¿Qué es la neuralgia del trigémino?
La neuralgia del trigémino es un trastorno neurológico que afecta al nervio trigémino, uno de los principales nervios responsables de transmitir la sensibilidad del rostro hacia el cerebro.
Esta afección se caracteriza por provocar dolores intensos y repentinos en la cara, que muchas veces se describen como descargas eléctricas o punzadas muy fuertes. Los episodios pueden aparecer al hablar, masticar, tocarse el rostro o incluso con estímulos leves como el viento.
Aunque no es una enfermedad frecuente, puede resultar muy incapacitante por el nivel de dolor que genera. El tratamiento suele incluir medicamentos para controlar los episodios y, en algunos casos, otros procedimientos médicos cuando el cuadro es persistente.
