Floppy Tesouro fue internada de urgencia y encendió la preocupación de sus seguidores: qué le ocurrió

Esta afección se caracteriza por provocar dolores intensos y repentinos en la cara, que muchas veces se describen como descargas eléctricas o punzadas muy fuertes. Los episodios pueden aparecer al hablar, masticar, tocarse el rostro o incluso con estímulos leves como el viento.

Aunque no es una enfermedad frecuente, puede resultar muy incapacitante por el nivel de dolor que genera. El tratamiento suele incluir medicamentos para controlar los episodios y, en algunos casos, otros procedimientos médicos cuando el cuadro es persistente.