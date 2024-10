Floppy Tesouro habló del enfrentamiento de Fernando Burlando con Jesica Cirio: qué dijo

Qué dijo Floppy Tesouro sobre el enfrentamiento entre Fernando Burlando y Jesica Cirio

Floppy Tesouro

Tesouro también reflexionó sobre su forma de manejarse en estas situaciones: "A mí no me gusta que hagan eso conmigo, así que no lo hago con los demás. Disfruto a cada uno por separado, y los problemas de los demás son de los demás. Así me manejo en la vida en general", añadió.

Cuando le preguntaron si sabía algo más, Floppy fue clara: "Sé que te gustaría que te cuente más chismes, pero la verdad es que no tengo nada que contar porque no sé nada. Soy muy de unificar, pero no sé qué habrá pasado para que ocurra este distanciamiento. Ojalá que todo se acomode".

Para finalizar, Juan le preguntó sobre Elías Piccirillo, el nuevo esposo de Jesica Cirio: "A su marido lo conocí en un cumpleaños, porque no pude ir al casamiento ya que tenía un evento de una amiga muy cercana. Pero en el cumple de ella lo vi, y se los veía muy enamorados, muy juntos. No te puedo hablar mucho de él porque no lo conozco bien".