Floricienta: así fue la última conversación entre Flor Bertotti y Cris Morena

Luego, Juan Etchegoyen sumó: : “Yo recuerdo que en 2020 hablé con Flor en este programa y en aquel momento no sólo se refirió a la vuelta del ciclo a la pantalla de Telefe en plena pandemia sino que también confesó que conversó con la productora sobre este tema, lo que sería posiblemente la última vez que se comunicaron”.

flor bertotti

“Vamos a compartir la entrevista ya mismo, lo que decía Flor sobre Cris y que en su momento incluso se habló de reconciliación”, explicó Etchegoyen antes de poner al aire la conversación entre ambas. En la misma, Flor Bertotti comenzó hablando del regreso de "Floricienta" a la pantalla de Telefé durante la pandemia del COVID-19.

“Hace varios meses hablé con Cris Morena y me dijo que estaba la idea dando vueltas. El hecho de que Telefe lo tuviera en cuenta quiere decir que es un programa que está vigente. Se fue dando todo. Pese a no haberlo soñado, me parece que es un lindo programa para acercarle a la gente”, se la escucha decir a Bertotti.

La actriz luego cerró: “Estoy muy contenta con este retorno de Floricienta. Me reflota un montón de cosas. En todos estos años, no paso un día sin que sienta el cariño de la gente por el programa. Esto pasó hace 15, 16 años. Yo creo que es tan fuerte desde lo aspiracional y le tengo fe por ese lado. Ojalá que pueda llegar a los chicos como llegó en aquel momento. Volver a sentarnos frente a la tele por un ratito. Antes la magia era esa. Si no lo veías, lo perdías. Era un momento de conexión”.