Video indignante: qué hacía la madre de Ángel mientras lo velaban en Comodoro Rivadavia
Casi de una manera desalmada, la mamá del niño de 4 años fallecido este domingo decidió ausentarse del último adiós a su propio hijo. ¿Qué era más importante?
El país entero se encuentra conmocionado con el doloroso fallecimiento de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que ingresó en estado crítico al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el pasado domingo por la mañana y murió horas después de un paro cardiorrespiratorio.
Tras el desgarrador golpe para su familia, el menor fue velado en la sala “D” de SCPL Sepelios, en la ciudad donde vivía. El último adiós se dio en el marco de una ceremonia marcada por un profundo dolor y una fuerte indignación por la actitud de su madre, quien no se hizo presente.
Durante el traslado y el entierro, se vivieron escenas desgarradoras: su padre, Luis López, cargó el pequeño ataúd blanco mientras familiares, amigos y vecinos acompañaban el paso del coche fúnebre con globos blancos, aplausos y un grito unísono de "Justicia por Ángel".
Video indignante: qué hacía la madre de Ángel mientras lo velaban
Mientras el padre y la madrastra de Ángel despedían los restos del pequeño de cuatro años entre reclamos de justicia, un vecino registró una escena que generó fuerte repudio. En el video se observa a la madre del menor, Mariela, junto a su actual pareja (de apellido González) y su otro hijo, cargando bolsos y subiendo a un taxi frente a la casa donde convivían con el niño fallecido, según el video difundido por la señal TN.
La mujer, principal señalada por presuntos maltratos, se retiró del lugar con rumbo desconocido en el mismo momento en que se llevaba a cabo el velatorio.
Según informó el medio local ADN Sur, tanto la madre del pequeño como su pareja decidieron no participar del velatorio para evitar posibles represalias de los presentes, quienes sostienen fuertes acusaciones de maltrato contra ellos. Mientras la Justicia investiga el entorno familiar, los resultados de la autopsia arrojaron datos determinantes: el nene falleció por un paro cardiorrespiratorio, pero su cuerpo presentaba además diversas lesiones internas en la zona de la cabeza.
En paralelo, el Cementerio Oeste de la ciudad se convirtió en el punto de encuentro de vecinos, amigos y familiares que se acercaron para darle el último adiós.
Ante la gravedad de los hallazgos médicos, ya se ha convocado a una marcha para exigir justicia y el esclarecimiento total de las causas que llevaron a la muerte del menor.
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