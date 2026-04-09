Video indignante: qué hacía la madre de Ángel mientras lo velaban en Comodoro Rivadavia

mariela madre de ángel

Según informó el medio local ADN Sur, tanto la madre del pequeño como su pareja decidieron no participar del velatorio para evitar posibles represalias de los presentes, quienes sostienen fuertes acusaciones de maltrato contra ellos. Mientras la Justicia investiga el entorno familiar, los resultados de la autopsia arrojaron datos determinantes: el nene falleció por un paro cardiorrespiratorio, pero su cuerpo presentaba además diversas lesiones internas en la zona de la cabeza.

En paralelo, el Cementerio Oeste de la ciudad se convirtió en el punto de encuentro de vecinos, amigos y familiares que se acercaron para darle el último adiós.

Ante la gravedad de los hallazgos médicos, ya se ha convocado a una marcha para exigir justicia y el esclarecimiento total de las causas que llevaron a la muerte del menor.