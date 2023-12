Para las fanáticas: Flor Bertotti lleva su show de Floricienta al Movistar Arena

florencia bertotti

Eso sí, para obtener entradas habrá que esperar hasta el 5 de enero que es cuando, la cantante, aseguró que estarán disponibles. Aún así, más allá de la emoción por su recital, varios seguidores le rogaron por la presencia de Juan Gil Navarro o Fabio di Tomasso, quiénes interpretaron a los príncipes azules de la protagonista durante las dos temporadas de la serie.

No obstante, durante su gira, Bertotti no contó con la presencia de otros miembros del elenco de Floricienta, pero se espera que para su cierre y, en especial en Argentina, sí aparezcan algunos. De todas maneras, por el momento, no hay nada confirmado y resta esperar a ver si realizan sorpresas en el momento o brindan algún anuncio más cerca de la fecha.