Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano: alegría, desconcierto y sushi sólo para ella
Luego de la eliminación de Lola y en una casa golpeada anímicamente, la reconocida actriz se sumó al reality en reemplazo de Andrea del Boca.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió un lunes intenso, atravesado por emociones fuertes y un giro inesperado en el juego. La jornada comenzó con la eliminación de Lola, una salida que dejó a los participantes visiblemente afectados y con un clima de tristeza que se hizo sentir en cada rincón.
En ese contexto, también se confirmó la continuidad de Brian Sarmiento, quien logró superar la placa y seguirá una semana más en competencia, en medio de una etapa cada vez más decisiva.
Sin embargo, en una casa golpeada y dividida entre la tristeza y alegría, las emociones siguieron a flor de piel, ya que se dio el ingreso que anticipó Santiago del Moro este domingo.
Pero la gran sorpresa de la noche llegó con el ingreso de Grecia Colmenares, quien se sumó al reality en reemplazo de Andrea del Boca, tras su salida por problemas de salud luego del accidente que sufrió dentro de la casa.
La entrada de la actriz generó un verdadero shock entre los participantes, que no podían creer lo que estaban viendo. Su trayectoria y popularidad provocaron reacciones de asombro y entusiasmo, marcando un momento inolvidable dentro del programa.
Fanática declarada del formato, Grecia ya había tenido experiencia en realities al participar en Grande Fratello, donde logró destacarse, lo que aumenta las expectativas sobre su desempeño en esta edición.
Antes de cruzar la puerta, la actriz se mostró profundamente emocionada por esta nueva oportunidad y diálogo con Santiago del Moro dijo: “Gracias. Estoy muy feliz”, expresó, dejando en claro su entusiasmo por formar parte del juego.
Con su llegada, el reality suma una figura fuerte que promete cambiar la dinámica interna de la casa, justo en un momento donde las emociones están a flor de piel y cada movimiento puede ser determinante.
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