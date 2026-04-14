Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano: alegría, desconcierto y sushi sólo para ella

Fanática declarada del formato, Grecia ya había tenido experiencia en realities al participar en Grande Fratello, donde logró destacarse, lo que aumenta las expectativas sobre su desempeño en esta edición.

Antes de cruzar la puerta, la actriz se mostró profundamente emocionada por esta nueva oportunidad y diálogo con Santiago del Moro dijo: “Gracias. Estoy muy feliz”, expresó, dejando en claro su entusiasmo por formar parte del juego.

Con su llegada, el reality suma una figura fuerte que promete cambiar la dinámica interna de la casa, justo en un momento donde las emociones están a flor de piel y cada movimiento puede ser determinante.