“Lo vieron”: Martita habló de presencias en el edificio de Ricardo Fort y generó impacto

Por otro lado, Marta también fue noticia recientemente por sus declaraciones sobre Virginia Gallardo, ex pareja de su padre. Sin filtro, deslizó: “Sabe con quién juntarse”, y opinó sobre su vida sentimental: “Está bien que encuentre a alguien más de su rubro. Obvio que le sirve, no se puso con un cantante”.

A pesar de esas declaraciones, la influencer bajó el tono y dejó en claro que no hay conflictos personales: “No la odio. No es que tengo un problema, ni nada”, aseguró. Incluso, reconoció que no tendría inconvenientes en un eventual encuentro: “no se negaría a tomar un café con la diputada”.