Una pareja gastó $451.400 en un restaurante de Chacarita y el ticket es viral: todo lo que comieron

A pesar de que la cuenta total ascendió a $451.400, lo que equivale a unos 160 dólares por persona, la reseña del cliente fue sumamente positiva. "Excelente el gusto de la carne madurada. Hasta me llegó a parecer barato con todo lo que ofrece, recomiendo mucho", concluyó el usuario tras vivir una experiencia de lujo en uno de los polos gastronómicos más buscados del momento.