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Arde Gran Hermano: el eufórico festejo de Brian Sarmiento y el llanto de Manu por la salida de Lola

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El exfutbolista sorprendió venciendo en un picante versus a la joven influencer y la casa quedó más sensible que nunca. Mirá.

Arde Gran Hermano: el eufórico festejo de Brian Sarmiento y el llanto de Manu por la salida de Lola

En un increíble versus que protagonizaron Brian Sarmiento y Lola Tomaszeuski, el exfutbolista sorprendió quedándose con el voto del público que, en esta oportunidad, fue negativo. Es decir, los espectadores de Gran Hermano debían votar por el jugador o jugadora que quisieran eliminar y la gente decidió.

Tras la inesperada salida de la joven influencer, el clima en la casa volvió a ponerse picante: un eufórico festejo de Brian a los gritos -que efectuó una vez retirada Lola- y el llanto desconsolado de Manuel Ibero por la partida de la compañera más cercana que tenía en la casa fueron el plato fuerte de la jornada.

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