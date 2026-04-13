Arde Gran Hermano: el eufórico festejo de Brian Sarmiento y el llanto de Manu por la salida de Lola

Tras la inesperada salida de la joven influencer, el clima en la casa volvió a ponerse picante: un eufórico festejo de Brian a los gritos -que efectuó una vez retirada Lola- y el llanto desconsolado de Manuel Ibero por la partida de la compañera más cercana que tenía en la casa fueron el plato fuerte de la jornada.