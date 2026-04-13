Arde Gran Hermano: el eufórico festejo de Brian Sarmiento y el llanto de Manu por la salida de Lola
El exfutbolista sorprendió venciendo en un picante versus a la joven influencer y la casa quedó más sensible que nunca. Mirá.
En un increíble versus que protagonizaron Brian Sarmiento y Lola Tomaszeuski, el exfutbolista sorprendió quedándose con el voto del público que, en esta oportunidad, fue negativo. Es decir, los espectadores de Gran Hermano debían votar por el jugador o jugadora que quisieran eliminar y la gente decidió.
Tras la inesperada salida de la joven influencer, el clima en la casa volvió a ponerse picante: un eufórico festejo de Brian a los gritos -que efectuó una vez retirada Lola- y el llanto desconsolado de Manuel Ibero por la partida de la compañera más cercana que tenía en la casa fueron el plato fuerte de la jornada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario