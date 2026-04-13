El banco de Axel Kicillof informó los feriados por decreto en la Provincia de Buenos Aires
El Banco Provincia oficializó el cronograma de feriados locales para abril. Conocé qué distritos bonaerenses tendrán asueto y fin de semana largo.
El Gobierno bonaerense dio a conocer el nuevo cronograma de feriados locales correspondientes al mes de abril. A través de un comunicado oficial del Banco Provincia, la gestión de Axel Kicillof detalló cuáles serán los municipios y localidades que disfrutarán de asuetos por aniversarios fundacionales y distintas fiestas patronales.
El listado de feriados locales en la Provincia de Buenos Aires
A lo largo de este mes, diversas ciudades y pequeños pueblos bonaerenses tendrán asueto administrativo, lo que permitirá a los trabajadores del sector público y del Banco Provincia gozar de jornadas no laborables. Estos días de descanso afectan principalmente la operatoria bancaria local y las dependencias estatales, limitando la atención al público.
Tras el paso de jornadas festivas durante la primera quincena en distritos muy concurridos como Bahía Blanca, Tandil y San Vicente, a continuación repasamos el listado oficial con las fechas más destacadas que restan para lo que queda del mes:
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13 de abril: Médanos (Villarino) e Iriarte (General Pinto).
14 de abril: Argerich (Villarino) y Julio Arditi (Magdalena).
15 de abril: Esteban Agustín Gascón (Adolfo Alsina) y Arroyo Corto (Saavedra).
17 de abril: Tornquist y Erize (Puan).
18 de abril: El Perdido (Coronel Dorrego).
19 de abril: Roberto Payró (Magdalena).
22 de abril: Patagones.
23 de abril: Los Pocitos (Patagones).
24 de abril: Marcos Paz y Tres Arroyos.
25 de abril: Coronel Granada (General Pinto).
27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino).
30 de abril: Navarro.
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