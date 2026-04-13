El banco de Axel Kicillof informó los feriados por decreto en la Provincia de Buenos Aires

image Calendario de feriados del Banco Provincia

El listado de feriados locales en la Provincia de Buenos Aires

A lo largo de este mes, diversas ciudades y pequeños pueblos bonaerenses tendrán asueto administrativo, lo que permitirá a los trabajadores del sector público y del Banco Provincia gozar de jornadas no laborables. Estos días de descanso afectan principalmente la operatoria bancaria local y las dependencias estatales, limitando la atención al público.